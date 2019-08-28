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Стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы

Комментариев: 2
С новоизбранными депутатами проговорят их работу в парламенте с завтрашнего дня.
Зеленский и "Слуги" собираются в "Парковом"
Зеленский и "Слуги" собираются в "Парковом"
president.gov.ua

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28 августа в конгрессно-выставочном центре "Парковый" около 16:30 состоится закрытая встреча фракции "Слуги народа". Детали тренинга от президента в последний день перед работой Рады со ссылкой на источники публикует theБабель.

На встрече будет детально обсуждаться первое заседание Верховной Рады, свое видение будущей работы парламента депутатам расскажет президент Владимир Зеленский.

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"У нас там фракция соберется, рано или поздно уедет Зеленский. Обсудим все о начале работы Рады. Куча содержательных и организационных вопросов", - сообщил источник. Известно, что журналистов на это мероприятие не пустят.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский проведет для новоизбранных "Слуг" тренинг перед началом их работы в Раде.

 

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Теги: депутаты, Зеленский, "Слуга народа", Рада
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Комментариев (2)
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dron29    28.08.2019, 12:24
Оценка:  -2
dron29
Красный флажок - красная кнопка - сахар
Зелёный флажок - зелёная кнопка - сахар
))
White_Water    28.08.2019, 12:06
Оценка:  -3
White_Water
На встрече "новый чечетов" обучит слуг непонятного народа расшифровке сигналов, подаваемых руками.
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