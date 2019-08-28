Стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы

С новоизбранными депутатами проговорят их работу в парламенте с завтрашнего дня.

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28 августа в конгрессно-выставочном центре "Парковый" около 16:30 состоится закрытая встреча фракции "Слуги народа". Детали тренинга от президента в последний день перед работой Рады со ссылкой на источники публикует theБабель.

На встрече будет детально обсуждаться первое заседание Верховной Рады, свое видение будущей работы парламента депутатам расскажет президент Владимир Зеленский.

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"У нас там фракция соберется, рано или поздно уедет Зеленский. Обсудим все о начале работы Рады. Куча содержательных и организационных вопросов", - сообщил источник. Известно, что журналистов на это мероприятие не пустят.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский проведет для новоизбранных "Слуг" тренинг перед началом их работы в Раде.

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