Вышинского выпустили из СИЗО на свободу

До этого рассмотрение жалобы на его арест постоянно откладывали.

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В Киеве суд выпустил экс-главреда “РИА Новости-Украина“ Кирилла Вышинского из СИЗО под личное обязательство. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты Вышинского об отмене его ареста. Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (статья 111 УК). Через два дня он был арестован и с тех пор находится в СИЗО.

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Кроме госизмены, Вышинскому инкриминируют попытку свержения конституционного строя (статья 109 УК), сепаратизм (статья 110 УК), разжигание национальной вражды (часть 1 статьи 161 УК) и незаконное хранении оружия (часть 1 статьи 263 УК).

Вышинский обвиняется в том, что в качестве руководителя “РИА Новости-Украина“ он способствовал подрывной деятельности России против Украины.

По версии прокуратуры, содействие заключалось в том, что в период с 2014 по 2018 год Вышинский разместил на сайте своего агентства 72 статьи “антиукраинского направления“, а деньги на эту деятельность подсудимому перечисляло МИА “Россия Сегодня“ через кипрский оффшор и фирму из Сербии.

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Сам Вышинский отрицает все обвинения и считает дело против себя политически мотивированным.

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