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Богдана допросили по делу о "смотрящих" Киева и взятке в $20 млн

Комментариев: 2
Ранее глава ОП утверждал, что ему предлагали половину от взятки в $40 млн.
Богдана вызывали и допросили в НАБУ на прошлой неделе
Богдана вызывали и допросили в НАБУ на прошлой неделе
Facebook Андрея Богдана

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Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах “Українські Новини“. 

По словам источника, допрос состоялся на минувшей неделе. Богдана допросили по делу возможного предложения ему $20 млн в качестве взятки.

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Ранее НАБУ открыло дело по факту возможного предложения $20 млн Богдану. Об открытии дела НАБУ попросил мэр Киева Виталий Кличко.

Дело в том, что Богдан заявил, что один из адвокатов “смотрящих“ по Киеву предложил ему половину от $40 млн за определенную помощь. Что интересно, Богдан считает, что 20% депутатов “Слуги народа“ будут брать взятки.

 

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Теги: Богдан, взятка, НАБУ, допрос, Кличко, Киев
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Комментариев (2)
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Coюзник    28.08.2019, 12:56
Оценка:  0
Coюзник
Бедная страна (типа ниже Зимбабве) ... разрушенная экономика ... голодающее население ... а взятки 40 млн. баксов !!!
Coюзник    28.08.2019, 12:57
Оценка:  0
Coюзник
Откуда в нищей стране такие бабки??? Фантастика
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