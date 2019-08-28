Богдана допросили по делу о "смотрящих" Киева и взятке в $20 млн

Ранее глава ОП утверждал, что ему предлагали половину от взятки в $40 млн.

Богдана вызывали и допросили в НАБУ на прошлой неделе Facebook Андрея Богдана

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Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах “Українські Новини“.

По словам источника, допрос состоялся на минувшей неделе. Богдана допросили по делу возможного предложения ему $20 млн в качестве взятки.

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Ранее НАБУ открыло дело по факту возможного предложения $20 млн Богдану. Об открытии дела НАБУ попросил мэр Киева Виталий Кличко.

Дело в том, что Богдан заявил, что один из адвокатов “смотрящих“ по Киеву предложил ему половину от $40 млн за определенную помощь. Что интересно, Богдан считает, что 20% депутатов “Слуги народа“ будут брать взятки.

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