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Взрыв в Дрогобыче: утечка газа маловероятна

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Спасатели не уверены, что причина взрыва - утечка газа.
Поиски людей продолжаются
Поиски людей продолжаются
facebook.com/drogmedia

В ГСЧС не уверены, что причина взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области предварительно названа правильно. Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Петр Коротинский на сегодняшнем брифинге.

Утечка газа маловероятна
Утечка газа маловероятна
facebook.com/drogmedia

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Предварительно сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Между тем, эту версию не подтвердили эксперты. В процессе проведения работ газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна. На данный момент под завалами продолжают искать людей. Причину взрыва также ищут эксперты.

Причину взрыва еще не установили
Причину взрыва еще не установили
facebook.com/drogmedia

Между тем, горсовет сообщает, что эвакуированы 6 человек, еще 7 человек обратились за медицинской помощью, 2 человек погибли.

Напомним, под завалами в Дрогобыче могут быть люди. В городе Дрогобыч во Львовской области под завалами взорвавшегося дома могут находиться еще пятеро человек.

 

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Теги: Дрогобыч, взрыв, утечка газа, причина взрыва
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