Взрыв в Дрогобыче: утечка газа маловероятна

Спасатели не уверены, что причина взрыва - утечка газа.

В ГСЧС не уверены, что причина взрыва в жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области предварительно названа правильно. Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Петр Коротинский на сегодняшнем брифинге.

Утечка газа маловероятна facebook.com/drogmedia

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Предварительно сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Между тем, эту версию не подтвердили эксперты. В процессе проведения работ газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна. На данный момент под завалами продолжают искать людей. Причину взрыва также ищут эксперты.

Причину взрыва еще не установили facebook.com/drogmedia

Между тем, горсовет сообщает, что эвакуированы 6 человек, еще 7 человек обратились за медицинской помощью, 2 человек погибли.

Напомним, под завалами в Дрогобыче могут быть люди. В городе Дрогобыч во Львовской области под завалами взорвавшегося дома могут находиться еще пятеро человек.

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