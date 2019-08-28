В Киеве пьяный иностранец сбил полицейского

Водитель в нетрезвом виде отказался остановиться на требование полицейских. Когда к машине подошел полицейский, водитель резко начал движение и переехал ногу правоохранителя.

Полиция задержала в Киеве пьяного водителя, сбившего сотрудника полка полиции особого назначения №2 на ул. Василия Касияна на Теремках. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве в среду, 28 августа.

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Сообщение об инциденте поступило около 2:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Установлено, что при патрулировании района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения. Водитель, увидев полицейских, изменил направление движения авто. Наряд решил остановить его для проверки документов. На требования полицейских водитель не отреагировал и не остановился. Догнав все же машину, один из спецназовцев подошел к водителю, но тот в ответ резко начал движение, наехав ему на ногу.

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Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги.

Открыто производство по ч.2 ст.345 (насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа. Мужчина шантажировал девушку разглашением личной информации, а при попытке задержания сбил полицейского.