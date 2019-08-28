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Прокуратура просил взять Богатыреву под стражу

Комментариев: 3
Главу Минздрава времен Януковича просят взять под стражу.
Богатырева может оказаться в СИЗО
Богатырева может оказаться в СИЗО
УНИАН

Прокуратура Киева внесла в Печерский суд столицы ходатайство о заключении под стражу экс-главы Министерства здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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К слову, в мае 2015 года суд уже удовлетворил ходатайство ГПУ о взятии под стражу Раисы Богатыревой.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в прокуратуре.

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Напомним, Нацполиция задержала Богатыреву. Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов.

 

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Теги: Богатырева, СИЗО, арест, прокуратура
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Комментариев (3)
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Cowboychik    28.08.2019, 14:15
Оценка:  0
Cowboychik
Шановне товариство, цiкавлюсь знати, як установить брозер Опера и месинжер Тилеграмм... Не могу разобратца.
asfd0    28.08.2019, 14:17
Оценка:  +1
asfd0
Едь в Трускавец, там свему учат.
asfd0    28.08.2019, 14:07
Оценка:  +1
asfd0
просить мало, надо умолять.
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