Прокуратура просил взять Богатыреву под стражу

Главу Минздрава времен Януковича просят взять под стражу.

Прокуратура Киева внесла в Печерский суд столицы ходатайство о заключении под стражу экс-главы Министерства здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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К слову, в мае 2015 года суд уже удовлетворил ходатайство ГПУ о взятии под стражу Раисы Богатыревой.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в прокуратуре.

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Напомним, Нацполиция задержала Богатыреву. Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов.

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