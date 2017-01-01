Прокурора-украинку уволили из-за лайков в “Одноклассниках”

Сотрудница прокуратуры не смогла отказаться от запрещенной соцсети.

В Большой Палате Верховного Суда Украины поддержали решение Кассационного административного суда об отказе в иске к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров со стороны экс-сотрудницы прокуратуры, которая была лишена должности из-за публикаций в соцсети. Об этом сообщает портал Sud.UA.

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В конце 2018 года экс-прокурор обратилась в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 14 ноября 2018 года № 504дп-18, согласно которому ее уволили с занимаемой должности.

Ранее, 30 мая 2018 года Комиссию поступила дисциплинарная жалоба прокурора Донецкой области о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

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В документе указывалось, что сотрудница прокуратуры “выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, развязыванию военного конфликта”. Это противоречит требованиям Присяги работника прокуратуры и является несовместимым с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры.

Служители Фемиды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истицы. Там посчитали, что комиссия обоснованно отклонила указанные утверждения истца, поскольку Единая тематика публикаций и отметок исключает их случайность и свидетельствует об их сознательном размещении на странице, а также отклонила и ссылку истицы на взлом страницы ввиду того, что истица не меняла логин и пароль и не удалила соответствующие публикации и отметки со страницы в соцсети.

Напомним, в Сумах разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Антиукраинские публикации злоумышленник получал в переписке в соцсети с фейковых аккаунтов, созданных спецслужбами РФ.

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