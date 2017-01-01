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В Кремле приветствовали освобождение Вышинского

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Дальнейшие переговоры по обмену заключенными и пленными отказались комментировать.
Москва приветствовала изменение меры пресечения Вышинскому
Москва приветствовала изменение меры пресечения Вышинскому
Facebook Кирилла Вышинского

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Кремль приветствует решение суда Киева об освобождении экс-главреда “РИА Новости Украина“ Кирилла Вышинского под личное обязательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В остальных оценках при этом Москва пока ограничится, отметил он. Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения киевского суда.

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“Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего“, - сказал он.

Напомним, суд в среду изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство. 

 

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Теги: Кремль, РФ, Украина, Вышинский, суд, освобождение, пленные, заключенные
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