В Кремле приветствовали освобождение Вышинского

Дальнейшие переговоры по обмену заключенными и пленными отказались комментировать.

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Кремль приветствует решение суда Киева об освобождении экс-главреда “РИА Новости Украина“ Кирилла Вышинского под личное обязательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В остальных оценках при этом Москва пока ограничится, отметил он. Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения киевского суда.

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“Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего“, - сказал он.

Напомним, суд в среду изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство.

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