В Кривом Роге нашли убитой супружескую пару

Супруги были найдены в собственной квартире.

Сегодня, 28 августа, в собственной квартире на улице Спасской в Кривом Роге нашли тела мужчины и женщины. Об этом передает Первый Городской.

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По информации журналистов, у мужчины были изрезаны руки, а у женщины лицо - перевязано тканью.

Трупный запах первыми ощутили соседи. Они созвонились с дочерью хозяев. Она и нашла тела родителей в квартире.Тело мужчины 68 лет лежало в одной комнате. У него были порезаны вены. Его 67-летняя жена лежала в соседней комнате. По предварительным данным, лицо женщины было перевязано какой-то тканью.

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По словам соседей, супруги часто ссорились. Причиной этого стало то, что мужчина выпивал. Также по словам дочери, ее отец был агрессивным, он раньше бил ее саму и часто - свою жену.

На данный момент в квартире работает следственно-оперативная группа. Детали двойного убийства выясняются.

Напомним, киевлянка оставила детей в закрытой квартире на 11 дней: ей грозит пожизненное. Горе-мать может попасть в тюрьму на пожизненный срок.

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