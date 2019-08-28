Введение формулы "Роттердам+" было верным решением для Украины, - Риккетс

Введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API – абсолютно корректна. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Выбор API 2 оправдан… Индексом, принятым на европейском рынке угля, был API2. API означает Индекс Всех Публикаций, а API2 — это среднее значение ежедневных оценок цен IHS McCloskey Coal и Argus Media для угля стандартного качества для доставки в определенные (быстрые) сроки в северо-западную Европу“, - объяснил Риккетс.

Глава EURACOAL отметил, что введение в Украине формулы “Роттердам+“, основанной на импортном паритете, позволило накапливать необходимые объемы угля и обеспечило предсказуемость цен, что, в свою очередь, позволило энергосистеме бесперебойно работать и спасло от краха угольную отрасль.

“Указанная методология ценообразования обеспечила некоторую краткосрочную предсказуемость. В целом индексация цен привела к такому состоянию цен на срочные контракты, которые дают возможность хеджировать риски. Прозрачность графика цен на срочные контракты дает покупателям и продавцам определенную степень уверенности в будущих ценах“, - заявил Риккетс.

Напомним, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что государственные шахты с момента принятия формулы “Роттердам+“ получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы “Роттердам +“ позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула “Роттердам+“) утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы “Роттердам+“ прекратилось.