В Сети опубликовано фото спящего Богдана в аэропорту после свадьбы в Сен-Тропе
Журналист Юрий Николов опубликовал снимок спящего руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана. Фото сделано во французском аэропорту после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе.
Фото опубликовано в социальной сети Facebook.
По словам журналиста, фотографию ему сбросили анонимно.
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“Вот это Богдан “кемарит“ на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости“ - написал журналист.
Напомним, ранее Богдана допросили по делу о “смотрящих“ Киева и взятке в $20 млн. Ранее глава ОП утверждал, что ему предлагали половину от взятки в $40 млн.
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