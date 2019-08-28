В Сети опубликовано фото спящего Богдана в аэропорту после свадьбы в Сен-Тропе

Политика сфотографировали спящим на коленях у своей спутницы.

Спящий Богдан на коленях у спутницы facebook.com/people/Юрий-Николов

Журналист Юрий Николов опубликовал снимок спящего руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана. Фото сделано во французском аэропорту после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе.

Фото опубликовано в социальной сети Facebook.

По словам журналиста, фотографию ему сбросили анонимно.

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“Вот это Богдан “кемарит“ на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости“ - написал журналист.

Напомним, ранее Богдана допросили по делу о “смотрящих“ Киева и взятке в $20 млн. Ранее глава ОП утверждал, что ему предлагали половину от взятки в $40 млн.

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