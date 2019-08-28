Депутаты спросили у КСУ, может ли Зеленский уволить Кличко

В КСУ .поступило представление 51 народного депутата ВРУ VIII созыва.

В КСУ поступило представление о должности Кличко Facebook КСУ

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В Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата ВРУ VIII созыва касательно должности главы КГГА. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ, передает "112".

Согласно представлению, народные депутаты просят дать ответ на такие вопросы:

может ли Киевский горсовет создавать отделы, управления и другие исполнительные органы в структуре КГГА;

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может ли президент уволить главу КГГА, не увольняя его при этом с должности главы Киевского горсовета;

может ли президент назначить главу КГГА, пока одновременно человек занимает должность мэра Киева.

Напомним, ранее Офис президента просил Кабмин уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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Так как правительство отказалось рассматривать этот вопрос, в ОП согласились, что его рассмотрит уже следующий состав Кабмина.

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