Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВД направило подмогу журналистам 112-Украина, на которых напали неизвестные

Комментариев: 2
На журналистов телеканала 112 Украина было совершено нападение во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса.
Конфликт произошел в поселке Золочев Харьковской области
Конфликт произошел в поселке Золочев Харьковской области
Скриншот видео

Министерство внутренних дел Украины направило группу помощи журналистам в Харьковской области. На них напали неизвестные во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Неизвестные напали на съемочную группу, пробили колеса автомобиля, журналиста Олега Решетняка избили. Ему вызвали скорую помощь.

Читай также: Под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112-Украина

“Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются“ - успел сказать в прямом эфире журналист до того, как у него отобрали камеру.

Напомним, под Киевом парень с пистолетом напал съемочную группу СТБ и экстрасенсов. Мужчине не понравилось то, что возле его квартиры проводят магические ритуалы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нападение на журналистов, 112 Украина, МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    28.08.2019, 15:47
Оценка:  +2
asfd0
Повезло 112-ым что не про янтарь передачу делали, там бы и рота НАТОвского спецназа не выжила ))))))) К стати, не плохая идея провести в Украине НАТОвские учения по нейтрализаци бурштын-мафии, по итогам можно было бы судить стоит то в НАТО стремиться ? ))))))))))))))))))
T-REX2    28.08.2019, 15:56
Оценка:  0
T-REX2
"лесная Мафия"не слабее "янтарной".Лес рубят-щепки летят.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь