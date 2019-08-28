МВД направило подмогу журналистам 112-Украина, на которых напали неизвестные

На журналистов телеканала 112 Украина было совершено нападение во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса.

Министерство внутренних дел Украины направило группу помощи журналистам в Харьковской области. На них напали неизвестные во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Неизвестные напали на съемочную группу, пробили колеса автомобиля, журналиста Олега Решетняка избили. Ему вызвали скорую помощь.

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“Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Сейчас они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются“ - успел сказать в прямом эфире журналист до того, как у него отобрали камеру.

Напомним, под Киевом парень с пистолетом напал съемочную группу СТБ и экстрасенсов. Мужчине не понравилось то, что возле его квартиры проводят магические ритуалы.

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