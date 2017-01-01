Сайт издания Новое Время взломали неизвестные

Представители издания обещают по данному факту обратиться в полицию.

Данный материал неизвестные разместили на сайте Новое время

Редакция сайта Новое время заявила о взломе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 28 августа.

Об этом говорится на сайте.

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“Киберпреступники получили доступ к админпанели и заменили материал Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы фейком с заголовком Украинские военнослужащие - главная проблема Яворовского учебного центра“ – говорится в сообщении.

Позже материал удалили.

Напомним, ранее ВСУ назвали “фейком“ блог американского военного о “пьянстве и лени украинских солдат“. Сеник добавил, что ранее командир Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.

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