Сайт издания Новое Время взломали неизвестные
Редакция сайта Новое время заявила о взломе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 28 августа.
Об этом говорится на сайте.
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“Киберпреступники получили доступ к админпанели и заменили материал Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы фейком с заголовком Украинские военнослужащие - главная проблема Яворовского учебного центра“ – говорится в сообщении.
Позже материал удалили.
Напомним, ранее ВСУ назвали “фейком“ блог американского военного о “пьянстве и лени украинских солдат“. Сеник добавил, что ранее командир Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.
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