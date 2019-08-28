Дворцы, "стойка смирно" и схемы: Супрун напомнила о работе Богатыревой в МОЗ

Большая часть работников боялись Раисы Богатыревой в должности министра здравоохранения, говорит Супрун.

Супрун говорит, что Богатырева в Минздраве не пускала никого в свое "крыло" здания Facebook Уляны Супрун

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Экс-глава МОЗ Раиса Богатырева совершенно не заботилась о работе МЗУ, а большая часть работников ее боялись. Об этом написала у себя в Facebook и.о. главы Минздрава Уляна Супрун.

“Первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева“, - пишет чиновница.

“Как она никогда не покидала свой “комплекс кабинетов министра“, который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами“, - рассказывает Супрун.

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По ее словам, все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками.

Кроме того, было много рассказов о том, как люди Богатыревой “профессионально“ занимались закупками лекарств и вакцин. “Собственное обогащение и управления сделками в Министерстве были ее главной миссией“, - подчеркнула Супрун и привела ссылки на СМИ, детализирующие подозрения в отношении Богатыревой.

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Кроме того, Супрун напомнила и о расследовании Bihus о недвижимости и других богатствах бывшей регионалки. 20 августа районный суд обязал прокуратуру Киева закрыть производство против Богатыревой, отметила и.о. главы МОЗ.

“Ее подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу“, - считает Супрун.

“Уже в должности министра здравоохранения она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына“, - добавила она.

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Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев, отмечает чиновница.

“В 2007-2012 годах Богатырева была секретарем СНБО. Тогда она не смогла поставить национальную безопасность страны выше собственного обогащения“, - заверила Супрун.

По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда Богатырева была на должности министра, более 1 млрд грн было украдено из бюджетных средств на лекарства, подчеркивает и.о. министра.

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“Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарства. Один из крупнейших из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции поставлял лекарства на заказ МЗУ по ценам, завышенным на 20-40%“, - пишет Супрун.

Она также добавила, что последние три года команду Минздрава и медреформу в целом постоянно атакуют лица, которые при Богатыревой занимали должности главных специалистов Минздрава Украины или просто были “вхожими“ к ней.

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Супрун назвала фамилии Тодурова, Голубовской, Глузмана, Донской. “Человек, который координировал закупки лекарств в статусе советника Богатыревой, - Дмитрий Подтуркин, теперь спокойно работает помощником будущего замглавы уже нового комитета по вопросам здравоохранения Валерия Дубиля“, - добавила она.

Возвращение Богатыревой в Украине является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев, уверена чиновница.

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“Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменения в сфере, где они привыкли обо всем “договариваться“, - предупредила Супрун.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просит суд взять Раису Богатыреву под стражу.

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