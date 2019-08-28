Петиция в поддержку Супрун как министра МОЗ набрала 25 тысяч голосов

До конца голосования осталось 8 дней.

Петиция о сохранении Ульяны Супрун на должности руководителя МОЗ от 5 июня 2019 года набрала 25 тысяч голосов. До конца голосования осталось 8 дней.

Петиция опубликована на сайте президента.

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Среди основных достижений Ульяны Супрун автор петиции Дмитрий Ткач называет реформирование первичной медицины, а именно декларации с врачами, Доступные лекарства, eHealth, электронную запись и т д.

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“Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов“ – говорится в петиции.

Ранее Супрун назвала сексизм Дубинского “печальным и ожидаемым зрелищем“. И.о. министра здравоохранения объяснила, что Дубинский является осознанным сексистом, и чувство юмора тут не причем.