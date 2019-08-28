Оппозиционная платформа - За жизнь: Мы будем продолжать борьбу за всех украинских узников

Оппозиционная платформа - За жизнь будет добиваться прекращения уголовных дел против всех независимых журналистов и освобождения всех узников совести. Об этом говорится в заявлении партии по случаю освобождения из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом пишет пресс-служба.

"Мы приветствуем решение Апелляционного суда Киева об изменении меры пресечения журналисту Кириллу Вышинскому и освобождении его из следственного изолятора. Мы будем добиваться прекращения уголовных дел против всех независимых журналистов, инициированных прошлой властью, и освобождения всех узников совести", – отметили оппозиционеры.

Представители партии отметили, что прошлая власть выстроила машину репресий для полного уничтожения свободы слова в Украине.

"Жертвами этой репрессивной машины становились независимые журналисты, блогеры и гражданские активисты. Массовое распространение получила практика давления и запугивания независимых СМИ и журналистов силовыми и контролирующими органами.Предпринимались попытки введения прямой политической цензуры. Преступления против журналистов не расследовались, а поощрялись", – подчеркнули они.

Оппозиционеры пояснили, что одной из таких жертв стал Кирилл Вышинский.

"Кирилл Вышинский был по надуманным обвинениям заключен под стражу.ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ приветствует решение Суда освободить журналиста Вышинского из следственного изолятора. Надеемся, что в будущем Суд примет единственно законное и справедливое решение и прекратит незаконное уголовное производство в отношении Кирилла Вышинского", – говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что Оппозиционная платформа - За жизнь будет бороться за права и свободу представителей СМИ в Украине.

"Мы будем продолжать борьбу за права журналистов, за свободу для всех украинских узников совести. Будем добиваться, чтобы все представители прошлой власти ответственные за нарушения прав журналистов, во главе с Порошенко понесли заслуженное наказание. Им предстоит отвечать перед украинским народом за свои преступления против журналистов, а не делать пафосные политические заявления о свободе слова. Какая "свобода" стоит за их словами – хорошо известно. Мы еще раз предостерегаем представителей нынешней власти от повторения политики прежней власти, попыток политического давления и репрессий против независимых СМИ в Украине. Борьба с инакомыслием и свободой слова – это путь к диктатуре, которую не потерпит украинский народ", – резюмируется в заявлении политсилы.