Стало известно, почему загорелся одесский Токио Стар

В отеле была чрезмерная нагрузка на электросети, из-за чего произошло короткое замыкание проводки.

Причиной масштабного пожара в одесском отеле Токио Стар, в котором погибли девять человек, является короткое замыкание. Об этом в среду, 28 августа, заявил на заседании Одесского апелляционного суда прокурор Евгений Антощук, сообщает издание Трасса Е-95.

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По словам Антощука, отель загорелся из-за “чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки“.

Также сообщается, что в суде продолжается заседание по изменению меры пресечения для владельца сгоревшего отеля Вадима Черного, который неделю назад был помещен в СИЗО.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар, в результате чего погибли девять человек и десять пострадали.

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