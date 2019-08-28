Суд решает, арестовывать ли Богатыреву

В Киеве начался суд по избранию меры пресечения экс-министру.

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В Печерском райсуде начался суд над экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, Богатыреву доставили в суд. В киевской прокуратуре перед судебным заседанием сообщили, что ходатайство об аресте экс-министра поступило в суд. Следственным судьей назначена Светлана Смык.

Отметим, Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой еще 20 марта 2015 года. Решение суда действует с тех пор.

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Добавим, Богатырева была членом фракции “Партии регионов“. Впервые Богатырева возглавила Министерство здравоохранения Украины в январе 1999 года.

На эту должность она вернулась в декабре 2012 года и объединяла управление ведомством в правительстве Николая Азарова с должностью вице-премьер-министра до февраля 2014 года.

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На Богатыреву завели уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Напомним, ее задержали вчера в аэропорту Киева. Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.

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