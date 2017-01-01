Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Новая Верховная Рада 9 созыва соберется уже 29 августа. Торжественное заседание новоизбранного парламента начнется в 10:00 по киевскому времени.
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В этот же день должны сформировать новый президиум парламента и могут даже назначить нового премьер-министра.
Рабочая группа по подготовке первого заседания уже начала свою работу. Возглавил ее лидер партии Слуга Народа Дмитрий Разумков. Он же станет и новым спикером парламента.
- 254 кресла займет партия Слуга народа,
- 43 - Оппозиционная платформа - За жизнь,
- 26 - Батькивщина,
- 25 - Европейская солидарность,
- 20 - Голос
- 56 мест получат самовыдвиженцы и представители других партий
Почему Рада начинает работу 29 августа 2019
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Такое решение приняла подготовительная группа из новоизбранных депутатов, которая, согласно украинскому законодательству, готовит первое после выборов заседание новой Рады.
Как проходит первое заседание Верховной Рады
Текст присяги
«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».
Что еще известно
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Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича - одноклассница Владимира Зеленского.