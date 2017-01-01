Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Такое решение приняла подготовительная группа из новоизбранных депутатов, которая, согласно украинскому законодательству, готовит первое после выборов заседание новой Рады.

Читай также: Будущих нардепов в Раде учат жать на кнопки

Дату предложила партия Слуга народа, получившая монобольшинство в парламенте по итогам выборов.

Лидер этой политсилы Дмитрий Разумков поставил предложение на голосование, и большинство членов подготовительной группы поддержало его.

Как проходит первое заседание Верховной Рады

На первом торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные депутаты приносят присягу на верность стране.

Текст присяги

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

Что еще известно

Депутаты решили, что в каждом парламентском комитете может быть от 7 до 31 депутата.

Создана отдельная рабочая группа по распределению комитетов.

Разумков уже предложил оппозиции предоставить свои предложения по их представительству в комитетах. Еврпоейская солидарность предложила, чтобы комитет по вопросам национальной безопасности возглавил их представитель - генерал Михаил Забродский.

Читай также: Стало известно, где Зеленский собирает “Слуг“ тайно от прессы Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича - одноклассница Владимира Зеленского.

Уже понятно, что спикером будет Разумков, а его первым заместителем другой представитель Слуги Народа Руслан Стефанчук. В президиуме парламента вакантной остается только одна должность - первого заместителя главы Рады. Ее могут отдать оппозиции.

Разумков заявил, что он лично за Виктора Медведчука или Петра Порошенко на этой должности голосовать не будет.