Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает провести всеукраинский аудит домов

По словам президента, на данный момент есть две основные версии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвал жилого дома в Дрогобыче и пообещал провести всеукраинский аудит.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице президента в Facebook.

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“Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти“ - написал президент.

Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев ни днем, ни ночью не разрушатся ни по каким причинам - заявил Зеленский

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“Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии - о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых“ - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Дрогобыче обрушился дом после взрыва. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

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