Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает провести всеукраинский аудит домов

Комментариев: 6
По словам президента, на данный момент есть две основные версии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвал жилого дома в Дрогобыче и пообещал провести всеукраинский аудит.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице президента в Facebook.

Читай также: Обвал дома в Дрогобыче: назвали неожиданную версию

“Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти“ - написал президент.

Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев ни днем, ни ночью не разрушатся ни по каким причинам - заявил Зеленский

Читай также: В Дрогобыче из-под завалов позвонил ребенок

Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии - о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых“ - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Дрогобыче обрушился дом после взрыва. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, обвал дома в дрогобыче, аудит домов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Huper!    28.08.2019, 17:03
Оценка:  0
Huper!
У меня есть лучше идея - провести Референдум по аудиту домов
Адекваты    28.08.2019, 17:03
Оценка:  +1
Адекваты
Ты уже аудит всех предприятий провёл)))
Letohradek    28.08.2019, 16:47
Оценка:  -3
Letohradek
Обещалкин, с крысиной мордой, пусть выполнит обещанное в предвыборную - зарплаты медикам по 4000$ и учителям!
VVTF2wtf    28.08.2019, 17:19
Оценка:  -1
VVTF2wtf
просто нах пшло, многостаночное украинофобко....
asfd0    28.08.2019, 17:26
Оценка:  0
asfd0
Да ты уже на своих кидаться начал, иди домой, хватит на сегодня, и так уже все тебя минусят не читая.
asfd0    28.08.2019, 17:22
Оценка:  0
asfd0
С этими требованиями тебе к пете-барыге и сене-кролику.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь