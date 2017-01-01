Москва ждет, пока помощники "нормандской четверки" подготовят встречу

При этом в Кремле заверяют, что не выдвигают никаких условий такой встречи.

У Путина не выдвигают особых условий встречи в "нормандском формате" пресс-служба Кремля

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Российские власти планируют дождаться встречи помощников лидеров "нормандской четверки", чтобы те подготовили фундамент для будущего саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РБК-Украина".

Помощники лидеров стран должны подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне. В то же время Песков не назвал точной даты встречи. "Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится", - сказал он.

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Пресс-секретарь Путина также заявил, что для самой встречи в нормандском формате Россия не выдвигает условий, но "кто-то должен подготовить фундамент".

"Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал он.

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Напомним, ранее в Кремле приветствовали освобождение экс-главреда "Риа-Новости" Кирилла Вышинского.

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