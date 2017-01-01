ЦИК зарегистрировала всех избранных депутатов
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В среду ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
По состоянию на 28 августа, таким образом, были зарегистрированы 424 народных депутата.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал 15 новоизбранных нардепов. Среди них - 11 представителей партии “Слуга народа“:
Были зарегистрированы следующие депутаты:
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- Дмитрий Наталуха
- Алексей Оржель
- Андрей Герус
- Денис Малюська
- Вадим Струневич
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- Ольга Саладуха
- Ольга Савченко
- Александр Мережко
- Андрей Мотовиловец
- Ирина Аллахвердиев
- Елена Хоменко
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Напомним, ранее появилась информация о том, какие телеканалы будут завтра транслировать заседание Верховной Рады.
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