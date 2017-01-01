ЦИК зарегистрировала всех избранных депутатов

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В среду ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 28 августа, таким образом, были зарегистрированы 424 народных депутата.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал 15 новоизбранных нардепов. Среди них - 11 представителей партии “Слуга народа“:

Были зарегистрированы следующие депутаты:

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Дмитрий Наталуха

Алексей Оржель

Андрей Герус

Денис Малюська

Вадим Струневич

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Ольга Саладуха

Ольга Савченко

Александр Мережко

Андрей Мотовиловец

Ирина Аллахвердиев

Елена Хоменко

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Напомним, ранее появилась информация о том, какие телеканалы будут завтра транслировать заседание Верховной Рады.

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