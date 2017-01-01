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ЦИК зарегистрировала всех избранных депутатов

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ЦИК закончила регистрировать депутатов
ЦИК закончила регистрировать депутатов
EPA/UPG

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В среду ЦИК завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 28 августа, таким образом, были зарегистрированы 424 народных депутата.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал 15 новоизбранных нардепов. Среди них - 11 представителей партии “Слуга народа“:

Были зарегистрированы следующие депутаты:

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  • Дмитрий Наталуха
  • Алексей Оржель
  • Андрей Герус
  • Денис Малюська
  • Вадим Струневич

 

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  • Ольга Саладуха
  • Ольга Савченко
  • Александр Мережко
  • Андрей Мотовиловец
  • Ирина Аллахвердиев
  • Елена Хоменко

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Напомним, ранее появилась информация о том, какие телеканалы будут завтра транслировать заседание Верховной Рады.

 

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Теги: ЦИК, депутаты, регистрация, Рада, парламент
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