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В Ровно неизвестные облили соком портреты погибших в АТО

Комментариев: 4
Полицейские разыскивают неизвестных хулиганов.
В Ровно неизвестные облили соком портреты погибших в АТО
© Полиция Ровно
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В Ровно неизвестные облили соком портреты погибших в АТО
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В Ровно по улице 16 июля неизвестные хулиганы облили соком портреты погибших бойцов АТО. Личности неизвестных устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и начальник Ровенского отдела полиции Василий Зелинский. По результатам осмотра установлено, что в результате хулиганских действий злоумышленники облили жидкостью красного цвета, похожей на сок, два портрета Героев АТО и частично саму стелу“ – говорится в сообщении.

Сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются - отмечено в сообщении

Ранее сообщалось о том, что под Ровно трое школьников получили травмы, взорвав петарду в канализации.

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Теги: Ровно, бойцы АТО, хулиганство
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Комментариев (5)
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YSL    28.08.2019, 17:30
Оценка:  -1
YSL
Letohradek, это тебя тварь надо утопить в ванной в твоей моче..
Rangol    28.08.2019, 17:20
Оценка:  -6
Rangol
Как эти мyдaки узнали, что сок? А может там нассали? Эти xoxлы, что реально сразу бегут лизать и сосать?
T-REX2    28.08.2019, 17:11
Оценка:  -6
T-REX2
ответочка прилетела
Letohradek    28.08.2019, 17:08
Оценка:  +2
Letohradek
Поймать тварей и утопить в ванной с соком!
atos    28.08.2019, 17:12
Оценка:  -4
atos
Галутина иди на процедуры, адекватные люди срали на тебя, на твоё АТО и на твоих хероев, нищебродских. Тупиковая нация)))))
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