Полицейские разыскивают неизвестных хулиганов.

В Ровно неизвестные облили соком портреты погибших в АТО

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В Ровно неизвестные облили соком портреты погибших в АТО

В Ровно по улице 16 июля неизвестные хулиганы облили соком портреты погибших бойцов АТО. Личности неизвестных устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и начальник Ровенского отдела полиции Василий Зелинский. По результатам осмотра установлено, что в результате хулиганских действий злоумышленники облили жидкостью красного цвета, похожей на сок, два портрета Героев АТО и частично саму стелу“ – говорится в сообщении.

Сведения по факту хулиганства внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются - отмечено в сообщении

Ранее сообщалось о том, что под Ровно трое школьников получили травмы, взорвав петарду в канализации.

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