МВД задержало 30 человек из-за избиения журналистов 112-Украина

Задержанных доставят в территориальный участок полиции.

МВД задержало 30 человек, которые избили журналистов телеканала 112 Украина во время съемок сюжета о незаконной вырубке леса в Харьковской области. Об этом сообщила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Об этом пишет телеканал 112 Украина.

Личности нападающих устанавливаются. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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“Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия“ – заявила Калмыкова.

Данный конфликт может быть квалифицирован по Уголовному, или по Административному кодексу.

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“Предварительно планируется квалификация по ст. 296, “Хулиганство“. Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171“, - отметила Калмыкова.