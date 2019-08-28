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Взрыв в Дрогобыче: в доме рухнула верхняя плита

Комментариев: 3
Угрозы обвала соседних подъездов нет. Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал.
Угроз соседним подъездам не выявили
Угроз соседним подъездам не выявили
drohobych-rada.gov.ua

В обвалившемся доме в Дрогобыче Львовской области рухнула еще одна плита, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили. Об этом днем в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

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“Перед 15:00 произошел обвал верхней плиты, нависшей над руинами. Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет“, - указали в горсовете.

Отмечается, что жителям позволят забрать основные вещи из квартир.

Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал. После этого квартиры опечатают.

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“В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем“, - отметили в мэрии.

Администрация КП Дрогобычводоканал сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязали организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающим в квартале.

Напомним, минувшей ночью  в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

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Теги: Львовская область, фото, взрыв, обрушение, Дрогобич
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf    28.08.2019, 17:52
Оценка:  -3
VVTF2wtf
мокшане лапотные лишнехромосомные (сам пересчитал) подстроили! как было сказано: диверсанты-парикмахеры из дивизии им.Сергея Зверева! всех на отлов и борьбу срочно мобилизовать!
WTF2wtf    28.08.2019, 18:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот дешевый, только на подражание чужим никам ты и способен ...
asfd0    28.08.2019, 17:43
Оценка:  0
asfd0
Так ужеж было что не Взрыв? Ну да, это мелочи.
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