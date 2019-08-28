Взрыв в Дрогобыче: в доме рухнула верхняя плита

Угрозы обвала соседних подъездов нет. Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал.

В обвалившемся доме в Дрогобыче Львовской области рухнула еще одна плита, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили. Об этом днем в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

Читай также: Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский обещает провести всеукраинский аудит домов

“Перед 15:00 произошел обвал верхней плиты, нависшей над руинами. Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет“, - указали в горсовете.

Отмечается, что жителям позволят забрать основные вещи из квартир.

Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал. После этого квартиры опечатают.

Читай также: Обвал дома в Дрогобыче: назвали неожиданную версию

“В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем“, - отметили в мэрии.

Администрация КП Дрогобычводоканал сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязали организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающим в квартале.

Напомним, минувшей ночью в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram