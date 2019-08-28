“Бороться против Украины и народа”: Кива повеселил досадной оговоркой на ТВ

Известный политик выдал новый перл на телевидении.

Экс-глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а сегодня народный депутат Верховной Рады девятого созыва от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” допустил досадную оговорку во время эфира на телевидении.

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Видео курьезного выступления одиозного политика опубликовало Facebook-сообщество Рагу.ли.

Кива с серьезным лицом заявил, что он со своими однопартийцами пришли для того, чтоб “бороться против Украины и украинского народа”.

Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа! - выдал Кива.

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Напомним, появились свежие фотожабы на политика. В соцсетях пользователи комментируют "мастерство компромиссов" Ильи Кивы.

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