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“Бороться против Украины и народа”: Кива повеселил досадной оговоркой на ТВ

Комментариев: 1
Известный политик выдал новый перл на телевидении.
Кива опозорился на ТВ
Кива опозорился на ТВ
скриншот из видео

Экс-глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а сегодня народный депутат Верховной Рады девятого созыва от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” допустил досадную оговорку во время эфира на телевидении. 

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Видео курьезного выступления одиозного политика опубликовало Facebook-сообщество Рагу.ли.

Кива с серьезным лицом заявил, что он со своими однопартийцами пришли для того, чтоб “бороться против Украины и украинского народа”.

Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа! - выдал Кива.

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Напомним, появились свежие фотожабы на политика. В соцсетях пользователи комментируют "мастерство компромиссов" Ильи Кивы. 

 

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Теги: Кива, курьез, оговорка
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Комментариев (1)
Woodbrother    28.08.2019, 17:52
Оценка:  0
Woodbrother
Где тут оговорка. Нынешняя власть всеми силами валит Украину. Сейчас тренд такой - тупость и пророссийскость . И еще очень актуальны желудочно-кишечные люди, которые могут только жрать и срать.
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