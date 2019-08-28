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Мать убитого бойца в АТО попытается взыскать с РФ 1,6 млн грн

Комментариев: 11
Иск о возмещении морального ущерба поступил в Овидиопольский районный суд Одесской области .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Мать погибшего бойца в АТО подала иск против Российской Федерации с требованием выплатить компенсацию в размере 1,6 млн грн. Иск подан в в Овидиопольский районный суд Одесской области.

Об этом сообщает УНН.

Сын потерпевшей погиб 7 августа 2014 года, попав под обстрел в районе кургана “Саур-Могила“ Шахтерского района Донецкой области.

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“Размер морального вреда в сумме 1 684 200 (один миллион шестьсот восемдесят четыре двести) грн, что по официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на день подписания искового заявления составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) евро, был установлен истцом с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий“, - говорится в сообщении.

Сумма ущерба была определена практикой Европейского суда и такими решениями: Султыгов и другие против России, Сагаева и другие против России, Хачукаевы против России - отмечено в сообщении

Ранее сообщалось о том, что ВСУ назвали “фейком“ блог американского военного о пьянстве и лени украинских солдат. Вооруженные силы Украины назвали “фейком“ якобы блог американского подполковника Роберта Трейси, где была критика в адрес украинских солдат.

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Теги: АТО, погибший, иск, РФ, компенсация
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Комментариев (11)
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Cowboychik    28.08.2019, 18:57
Оценка:  -7
Cowboychik
На Саур Могиле погибло много ополченцев. Там некоторым даже памятники установили. Путин виноват в том, что он стал платить пенсии старика. Не всем по силам и по карману ездить в Украину. Путин виноват тем, что помогает материально и финансово жителям ЛДНР. Не дает им сдохнуть, cyka.
WTF2wtf    28.08.2019, 19:00
Оценка:  +4
WTF2wtf
Путиснкий бот
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyalla yekyul=iseamaster=Cowboychik=Ту земун (и т.д.),
само собой путин виноват в этой войне против Уакрины и российской оккупации Донбасса с Крымом!
Именно он виноват во всей этой крови и разрухе оккупированного Донбасса!
WTF2wtf    28.08.2019, 19:01
Оценка:  +3
WTF2wtf
Без этого путинского кровавого дерьма Донбасс и сейчас жил бы не хуже той же Одессы ... ((((((
Оккупанты херовы ...
Адекваты    28.08.2019, 18:42
Оценка:  -7
Адекваты
Продаёт сына за 60 тысяч??
WTF2wtf    28.08.2019, 18:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
Российские оккупанты уже убили ее сына! ((((
WTF2wtf    28.08.2019, 18:46
Оценка:  +1
WTF2wtf
конечно 600 тыс евро - это ничего, по сравнению с отобранной жизнью, но пусть оккупанты хоть эти деньги выплатят матери убитого ними украинского солдата ...
WTF2wft    28.08.2019, 18:36
Оценка:  +3
WTF2wft
Я сразу не обратил внимания на дату и место гибели этого солдата ... это он при обстреле с российской территории погиб тогда? (((
tulchanin    28.08.2019, 18:04
Оценка:  -5
tulchanin
Ну присудит одесский суд взыскать с РФ, а дальше что ? РФ же все равно не признает это решение...
WTF2wtf    28.08.2019, 18:09
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну россия вообще на любое право болт положила ... теперь просто оккупанты
solani    28.08.2019, 18:03
Оценка:  0
solani
Она в курсе, что солдат жизнью защищает Родину, а тут ещё и за зарплату.
Woodbrother    28.08.2019, 17:53
Оценка:  -6
Woodbrother
Ничего не получится. Суды сейчас управляются портновым, а он житель россии.
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