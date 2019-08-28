Мать убитого бойца в АТО попытается взыскать с РФ 1,6 млн грн

Иск о возмещении морального ущерба поступил в Овидиопольский районный суд Одесской области .

Мать погибшего бойца в АТО подала иск против Российской Федерации с требованием выплатить компенсацию в размере 1,6 млн грн. Иск подан в в Овидиопольский районный суд Одесской области.

Об этом сообщает УНН.

Сын потерпевшей погиб 7 августа 2014 года, попав под обстрел в районе кургана “Саур-Могила“ Шахтерского района Донецкой области.

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“Размер морального вреда в сумме 1 684 200 (один миллион шестьсот восемдесят четыре двести) грн, что по официальному курсу Национального Банка Украины по состоянию на день подписания искового заявления составляет 60 000,00 (шестьдесят тысяч) евро, был установлен истцом с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий“, - говорится в сообщении.

Сумма ущерба была определена практикой Европейского суда и такими решениями: Султыгов и другие против России, Сагаева и другие против России, Хачукаевы против России - отмечено в сообщении

Ранее сообщалось о том, что ВСУ назвали “фейком“ блог американского военного о пьянстве и лени украинских солдат. Вооруженные силы Украины назвали “фейком“ якобы блог американского подполковника Роберта Трейси, где была критика в адрес украинских солдат.

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