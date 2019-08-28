Под Полтавой 23-летний парень изнасиловал 6-летнюю девочку

В доме матери девочки в тот день было застолье.

Вчера, 27 августа, 23-летний парень в селе Светлогорское Полтавской области изнасиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание Эхо.

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По предварительной информации, педофил пришел в гости к знакомой, которая воспитывает 6-летнюю дочку. В доме как раз происходило застолье, поэтому девочка без лишних уговариваний согласилась пройти с 23-летним парнем в нелюдное место.

В полиции Полтавской области журналистам сообщили, что преступление произошло вблизи водохранилища. Мужчина затащил девочку в кусты. Сейчас он задержан и дает показания в полиции.

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К слову, насильник уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Девочку госпитализировали в районную больницу. С ней сейчас работают врачи и психологи. О состоянии здоровья малышки пока информации нет.

Напомним, таксист в Киеве изнасиловал и обокрал пассажирку. Женщина поздно ночью ехала домой на такси, когда водитель ее изнасиловал и отобрал золотые украшения. Таксиста задержала полиция.

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