Под Полтавой 23-летний парень изнасиловал 6-летнюю девочку
Вчера, 27 августа, 23-летний парень в селе Светлогорское Полтавской области изнасиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание Эхо.
Читай также: В Николаеве ребенок побил педофила - СМИ
По предварительной информации, педофил пришел в гости к знакомой, которая воспитывает 6-летнюю дочку. В доме как раз происходило застолье, поэтому девочка без лишних уговариваний согласилась пройти с 23-летним парнем в нелюдное место.
В полиции Полтавской области журналистам сообщили, что преступление произошло вблизи водохранилища. Мужчина затащил девочку в кусты. Сейчас он задержан и дает показания в полиции.
Читай также: Под Киевом двое мужчин похитили и изнасиловали женщину
К слову, насильник уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Девочку госпитализировали в районную больницу. С ней сейчас работают врачи и психологи. О состоянии здоровья малышки пока информации нет.
Напомним, таксист в Киеве изнасиловал и обокрал пассажирку. Женщина поздно ночью ехала домой на такси, когда водитель ее изнасиловал и отобрал золотые украшения. Таксиста задержала полиция.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram