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Под Полтавой 23-летний парень изнасиловал 6-летнюю девочку

Комментариев: 1
В доме матери девочки в тот день было застолье.
Фото иллистративное
Фото иллистративное
depositphotos.com

Вчера, 27 августа, 23-летний парень в селе Светлогорское Полтавской области изнасиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание Эхо.

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По предварительной информации, педофил пришел в гости к знакомой, которая воспитывает 6-летнюю дочку. В доме как раз происходило застолье, поэтому девочка без лишних уговариваний согласилась пройти с 23-летним парнем в нелюдное место.

В полиции Полтавской области журналистам сообщили, что преступление произошло вблизи водохранилища. Мужчина затащил девочку в кусты. Сейчас он задержан и дает показания в полиции.

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К слову, насильник уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Девочку госпитализировали в районную больницу. С ней сейчас работают врачи и психологи. О состоянии здоровья малышки пока информации нет.

Напомним, таксист в Киеве изнасиловал и обокрал пассажирку. Женщина поздно ночью ехала домой на такси, когда водитель ее изнасиловал и отобрал золотые украшения. Таксиста задержала полиция.

 

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Теги: изнасилование, педофил, ребенок, застолье
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Комментариев (1)
Rangol    28.08.2019, 18:27
Оценка:  -2
Rangol
Украину надо огородить колючей проволокой. Там одна моазь
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