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Богатыреву взяли под стражу с залогом в 6 млн

Комментариев: 2
Экс-министра взяли под стражу на 60 суток, но она может выйти под залог.
Суд выбрал меру пресечения для Богатыревой
Суд выбрал меру пресечения для Богатыревой
УНИАН

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на 60 суток бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву с возможностью залога в 6 млн грн. Об этом сообщает “Громадське“. 

Еще в 2016 году Интерпол отказался объявлять Богатыреву в розыск. В августе 2019 Голосеевский райсуд Киева обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой.

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В то же время в столичной прокуратуре заявили, что это решение было принято без представителя ведомства, поэтому его обжалуют.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту “Жуляны“ в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

 

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Теги: Богатырева, задержание, арест, суд, МОЗ, залог
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    28.08.2019, 18:23
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Опять цирк.Принимаю ставки,через сколько она выйдет.
WTF2wtf    28.08.2019, 18:21
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну для нее этот залог явно не неподъемный, она на своих схемах при власти денег рубила нааааамного больше.
WTF2wtf    28.08.2019, 18:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
Даже 6,5 млн грн, в прямой растрате которых ее обвиняют, в 2012-м были "гораздо увесистее",
чем нынешние 6 млн залога ... ну а на схемах с закупками медикаментов она рубила на порядок больше.
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