Богатыреву взяли под стражу с залогом в 6 млн

Экс-министра взяли под стражу на 60 суток, но она может выйти под залог.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на 60 суток бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву с возможностью залога в 6 млн грн. Об этом сообщает “Громадське“.

Еще в 2016 году Интерпол отказался объявлять Богатыреву в розыск. В августе 2019 Голосеевский райсуд Киева обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой.

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В то же время в столичной прокуратуре заявили, что это решение было принято без представителя ведомства, поэтому его обжалуют.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту “Жуляны“ в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

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