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Комментировать нет возможности: В МИД РФ высказались об обмене с Украиной

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Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально, заявила спикер МИД РФ.
Захарова объяснила, почему пока нет необходимости комментировать обмен пленными
Захарова объяснила, почему пока нет необходимости комментировать обмен пленными
EPA/UPG

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Комментировать процесс по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной пока нет необходимости и возможности. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

“Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался и российским руководством, в том числе ,и министром иностранных дел России, эти комментарии актуальны и на сегодняшний день", - заверила она.

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"Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально, речь идет об уполномоченных по правам человека, речь идет, безусловно, о правоохранительных структурах", - отметила Захарова.

"Учитывая, что опять же предстоит работа и в правовом поле, в первую очередь, в правом поле, комментировать пока нет возможности", - подчеркнула она.

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Напомним, ране в Кремле приветствовали освобождение Кирилла вышинского аз-под ареста под личное обязательство.

 

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Теги: обмен, пленные, заключенные, РФ, Украина, Захарова, МИД РФ
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