Комментировать нет возможности: В МИД РФ высказались об обмене с Украиной

Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально, заявила спикер МИД РФ.

Захарова объяснила, почему пока нет необходимости комментировать обмен пленными EPA/UPG

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Комментировать процесс по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной пока нет необходимости и возможности. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

“Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался и российским руководством, в том числе ,и министром иностранных дел России, эти комментарии актуальны и на сегодняшний день", - заверила она.

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"Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально, речь идет об уполномоченных по правам человека, речь идет, безусловно, о правоохранительных структурах", - отметила Захарова.

"Учитывая, что опять же предстоит работа и в правовом поле, в первую очередь, в правом поле, комментировать пока нет возможности", - подчеркнула она.

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Напомним, ране в Кремле приветствовали освобождение Кирилла вышинского аз-под ареста под личное обязательство.

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