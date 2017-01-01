В Харьковской области задержали людей, напавших на журналистов

Силовики оперативно задержали сотрудников предприятия, которые напали на журналистов в прямом эфире.

МВД задержало более 30 человек в Харьковской области npu.gov.ua

Сотрудники МВД задержали более 30 человек, которые напали на съемочную группу 112 Украина в Харьковской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанные доставлены в отделения полиции.

Отмечается, что конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Сотрудники предприятия пытались завладеть съемочной техникой и избили журналиста. Тяжесть телесных повреждений будет установлена по результатам медосмотра.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 28 августа, около 12:55. На место происшествия выехали сотрудники Золочевского и Дергачевского отделов полиции. Также на помощь им прибыли силы спецназа", - сообщили в полиции.

После опроса участников конфликта к правонарушителям будут применены меры согласно действующему законодательству.

Также сообщается, что по данному факту возбуждены уголовные производства по статьям о препятствовании законной деятельности журналистов (ст. 171), групповых нарушений общественного порядка (ст. 293), угроза или насилие журналисту (ст. 345) и умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (ст. 347-1 УК).

Как сообщалось, сегодня в Харьковской области в прямом эфире напали на группу 112 Украина, которая снимала сюжет о хищении леса.

Напомним, за первое полугодие-2019 в Украине произошло 36 нападений на журналистов.

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