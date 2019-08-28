Богатырева в суде рассказала о послеоперационном периоде "за пределами Украины"

Экс-министр заверила, что не проживала в Крыму последние 5 лет.

Богатырева спросила, почему ее не отыскали в Крыму УНИАН

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Раиса Богатырева, по ее словам, не возвращалась в Украину раньше только потому, что у нее длился “послеоперационный-реабилитационный период“. Об этом сообщает Цензор.нет.

Рассматривать ходатайство прокуратуры относительно меры пресечения для Богатыревой Печерский суд начал около 16:00. Следственным судьей стала Светлана Смык, которая работает в Печерском суде с 2002 года, а с 2014 до 2015 года суд возглавляла.

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В начале заседания защитник Богатыревой Дмитрий Беляев отметил, что считает пребывание своей подзащитной под стражей абсолютно незаконным.

“Обоснованность подозрения, его исследование возможно только в тех условиях, когда об этой подозрении сообщено лицу“, - подчеркнул он, пояснив, что его клиентка подозрение официально не получала.

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Хотя следователь и направлял ей подозрение почте, в письме неверно была указана даже фамилия

получателя, заверяет адвокат. Поэтому, уверен он, Богатырева не находится в статусе подозреваемого.

Заявил Беляев и о том, что никаких убытков государству бывшая глава МОЗ не нанесла. “Убытки - это безвозвратно потерянный актив. Но эти средства были в дебиторской задолженности, до момента их погашения“, - пояснил адвокат.

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Рисков побега своей подзащитной он также не видит: он уверен, что, если бы Богатырева хотела вернуться в страну тайно, она ​​могла бы сделать это через Донбасс, ведь восточную границу Украина контролирует слабо.

“Я только сегодня получила подозрение, поэтому не знаю, о чем шла речь до сегодняшнего дня по существу. Я выехала за пределы страны, когда не было никакого подозрения, поэтому говорить о том, что я скрывалась от следствия, нет никаких оснований“, - заверяет сама подозреваемая.

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“Разгильдяйство и предвзятость прослеживается во всех документах, которые предоставляет сторона прокуратуры“, - утверждает Богатырева. Она также заверила, что ни дня не проживала на территории аннексированного Крыма.

“Я ни одного дня за это период не была на территории АРК. Но если даже представить, что сторона прокуратуры была заинтересована меня разыскать - а мы знаем, что Крым это украинская территория - то почему меня там нельзя было найти?“ - заявила экс-министр.

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Она добавила, что сейчас у нее закончился период послеоперационно-реабилитационной помощи. “Было решение суда, можно вести заочное осуждение меня, - добавила Раиса Богатырева. - Если есть безупречные основания - почему это не сделано за сколько лет?“

Судья Смык также спросила Богатыреву, находилась ли она с 2014 года до вчерашнего дня она территории Украины. “Нет, я находилась за пределами Украины“, - заверила бывшая чиновница.

Уголовное производство в отношении Богатыревой было открыто по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме 6,5 млн грн при закупке лекарств и медоборудования, приобретенного по завышенным на 20-40% ценам.

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Суд ранее принял решение объявить экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с залогом в 6 млн грн. Богатыреву задержали в аэропорту “Киев“ в Жулянах во вторник, 27 августа. Ранее суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

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