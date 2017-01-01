Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман записал прощальное видео

Комментариев: 0
Глава правительства пожелал удачи своему преемнику и пообещал, что продолжит "служить Украине".
Действующий премьер-министр Владимир Гройсман записал прощальное видео, в котором пожелал удачи своему преемнику и поблагодарил за поддержку. Видео он разместил в Facebook в среду, 28 августа.
 
 
"... хочу пожелать своему преемником силы, терпение и удачи. И главное - успеха. Поскольку именно от успеха его работы и работы нового правительства много в чем будет зависеть успех Украины и нормальной жизни каждого украинского", - говорит Гройсман.
 
По его словам, новое правительство примет стабильную и развивающуюся страну." И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - благодарит премьер..
 
Также он рассказал о своей будущей деятельности. "Мое служение Украине не заканчивается сегодня", - сказал Гройсман.
 
 
Отметим, по данным СМИ, преемником Гройсмана станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук. Новое правительство может быть сформировано уже завтра.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, премьер-министр, Кабмин Украины, Владимир Гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь