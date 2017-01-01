Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАБУ проводит обыски у сотрудников лесхоза в Харьковской области

Комментариев: 0
Во время обыска жилья одного из представителей предприятия детективам было оказано сопротивление.
НАБУ ведет расследование по этому делу с февраля 2019 года
НАБУ ведет расследование по этому делу с февраля 2019 года
НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц предприятия Гутянское лесное хозяйство и коммерческих компаний. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 28 августа.

Указано, что обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Расследование по этому делу ведется с февраля 2019 года. Предварительная правовая квалификация по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Также отмечается, что во время обыска жилья одного из представителей предприятия, детективы бюро вызвали полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие. В дальнейшем его действия квалифицирует полиция.

Ранее в июле НАБУ провело обыски в автомобильной компании Богдан Моторс и киевском спортивном клубе 5 элемент, конечными бенефициарами которого являются экс-президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьковская область, обыск, НАБУ, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь