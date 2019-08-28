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Госбюджет недополучил 9,2 млрд грн - Счетная палата

Комментариев: 2
Бюджет потерял миллиарды из-за укрепления гривны на 9% относительно доллара США. В Счетной палате также подчеркнули важность качественного прогноза курса гривны при планировании бюджета на 2020 год.
Счетная палата оценила потери госбюджета от укрепления гривны
Счетная палата оценила потери госбюджета от укрепления гривны
Reuters (архивное фото)

Государственный бюджет Украины недополучил 9,2 миллиарда гривен из-за укрепления курса гривны. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты в среду, 28 августа.

Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, укрепление гривны к доллару США на 9% привело к невыполнению плана доходов госбюджета.

"По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд грн доходов. Но укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности", - сообщил Пацкан.

Пацкан также отметил, что при разработке проекта госбюджета на 2020 год необходим более качественный прогноз курса гривны.

Напомним, что ранее Минфин увеличил привлечение кредитов в несколько раз.

Также сообщалось, что бюджет за семь месяцев года выполнен на 97,4%.

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Теги: бюджет, гривна, бюджет Украины, Госбюджет, Счетная палата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Letohradek    28.08.2019, 20:26
Оценка:  0
Letohradek
Это только начало правления фотографов и костюмерш )) ...
bertal    28.08.2019, 20:26
Оценка:  0
bertal
Тарифы снизьте, подымите зарплаты. А то губу раскатили и хрен что получите. Когда экономисты профессионалы попадут во власть, а не клоуны
Letohradek    28.08.2019, 20:28
Оценка:  0
Letohradek
Экономисты и профессионалы попадут во власть, когда недалекого скомароха вынесут из "офиса"
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