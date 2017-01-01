Участники акции обвиняют главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.

Вечером в среду в Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста против сохранения на посту министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает РБК-Украина 28 августа.

На площади собралось несколько сотен людей. В руках они держат таблички с буквами, которые складываются в надпись "Аваков:Чорт".

"Аваков объединил абсолютно разных людей – правых, левых, либералов, в ненависти относительно себя. Мы пришли сюда с одним четким требованием: Авакова не должно быть при власти", – заявил активист Роман Синицын.

Участники акции обвиняют главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов. Они зажгли файеры и скандировали "Аваков – черт!".

Из Офиса президента к митингующим пока никто не вышел. На месте находятся полтора десятка полицейских.

Cмотрите фотогалерею: Возле Офиса президента митинг против Авакова

Ранее СМИ сообщили, что в будущем правительстве могут получить должности два действующих министра. Так, министром финансов останется Оксана Маркарова, а глава МВД Арсен Аваков пойдет на повышение – получит пост вице-премьера по силовым вопросам.

Также нардеп от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что шансы остаться на своих должностях есть у Авакова и Маркаровой, а также у главы Минздрава Ульяны Супрун.

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