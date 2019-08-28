Против назначения Шуфрича подал голос альянс коррупционеров – ОПЗЖ

Оппозиционная платформа – За жизнь рассматривает кандидатуру Нестора Шуфрича на должность председателя парламентского Комитета по свободе слова как одно из ключевых условий возрождения украинской демократии. Об этом говорится в заявлении партии.

«Политический демарш осколков от власти Порошенко из «Европейской солидарности» и примкнувшей к ним партии «Голос» против назначения Нестора Шуфрича главой парламентского Комитета по свободе слова – это чистая истерика.

Они не могут смириться с тем, что защищать свободу слова в Украине теперь будет представитель единственной демократической оппозиции в стране», – считают в партии.

Там также отметили, что при поддержке украинских граждан Оппозиционная платформа - За жизнь получила на выборах высокий второй результат и право представлять в новом парламенте позицию, защищать интересы своих избирателей.

«На посту главы Комитета по свободе слова наш представитель будет отстаивать интересы независимых СМИ, бороться за права журналистов, добиваться защиты права каждого украинского гражданина на доступ к объективной информации, отражающей разные точки зрения. Мы будем работать над освобождением всех узников совести, прекращением преследования журналистов за их профессиональную деятельность. Будем добиваться объективного расследования всех преступлений против журналистов и сурового наказания виновных», – подчеркнули оппозиционеры.

Политики уверены, что представители Оппозиционной платформы - За жизнь имеют все основания для того, чтобы возглавлять комитеты.

«Как вторая по уровню поддержки граждан Украины, партия «Оппозиционная платформа - За жизнь » имеет все основания для того, чтобы делегировать своих представителей в руководство парламентских комитетов. Именно представитель Оппозиционной платформы – За жизнь , как единственной оппозиционной силы в стране, должен возглавить Комитет по свободе слова. Рассматриваем назначение нашего представителя Нестора Шуфрича на должность председателя парламентского Комитета по свободе слова как одно из ключевых условий возрождения украинской демократии. Система «полицейщины», репрессий и диктаторской цензуры против свободы слова должна быть сломлена. Требуем от партии власти при голосовании за назначение руководства комитетов придерживаться демократических принципов и норм, доказать открытость и готовность соблюдать права оппозиции. Демократия, свобода слова, права человека – это требования украинского народа.Волю украинских граждан нужно исполнять», – резюмировали в Оппозиционной платформе - За жизнь.