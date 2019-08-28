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Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС

Комментариев: 7
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Позиции ВСУ атакуют вражеские беспилотники
Позиции ВСУ атакуют вражеские беспилотники
Скриншот

С начала нынешних суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Возле Широкино враг применил ударный беспилотник, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 28 августа.

Так, враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское.

"Неподалеку Широкино из направления Саханки, очевидно с целью нанесения максимального ущерба военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17)", – говорится в сообщении.

О потерях среди украинских военных информации нет.

Напомним, за сутки 27 августа сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом миномет калибра 82 мм. Один боец ВСУ получил ранение.

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Теги: донбасс, обстрел, беспилотник, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Сеемма    28.08.2019, 21:02
Оценка:  -3
Сеемма
При обстрелах безвозвратно повреждены: ручных пулеметов - 10 шт и 3 тыс патронов к ним., гранатометов РПГ - 5 шт. и 50 выстрелов к ним . Приборов ночного видения США - 4 шт. Все поврежденное списано и утилизировано в присутствии комиссии из 3-х человек.
всем_пока    28.08.2019, 21:22
Оценка:  -2
всем_пока
Сеемма, в валютк какой страны прошла "утилизация"?
WTF2wtf    28.08.2019, 21:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
российские боты беседуют "ашотамухохлов" ... совпадение?
так и оккупация Крыма с Донбассом явно не китайская ...
Сеемма    28.08.2019, 22:06
Оценка:  -1
Сеемма
Это же патриоты! Такой вопрос оскорбителен. Только гривна!
Антибес    28.08.2019, 20:58
Оценка:  -2
Антибес
Наёмников-оккупантов не грех обстреливать из всего чего только можно.Уничтожать этих бандергадов-праведное дело.
ВыВсеВрети    28.08.2019, 21:03
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...)))))))
WTF2wtf    28.08.2019, 21:15
Оценка:  -2
WTF2wtf
Чего тут снова гадит быдлобот из раши?
Зорян_и_Шкиряк    28.08.2019, 21:25
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да-да! Украинофобко на зарплате у "Газпрома"!
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