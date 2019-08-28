Иногда они приезжают обратно. Богатырева в Украине

Экс-министр здравоохранения при бежавшем президенте Викторе Януковиче Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана.

В Украину вернулась Раиса Богатырева – один из ключевых чиновников времен Виктора Януковича. Богатыреву можно смело назвать настоящим символом прежнего режима.С 2012 по 2014 годы она работала министром здравоохранения, до этого была секретарем СНБО.

В Украине против нее расследуется уголовное дело, а суд уже успел ее арестовать на два месяца. Правда, наверняка за решеткой она долго не пробудет, есть возможность внести залог в 6 миллионов гривен. Это уже согласился сделать народный депутат Вадим Новинский.

Возвращение и суд

27 августа после обеда Богатырева прилетела из Минска в Борисполь. Ее сразу же задержали.

Она скрывалась от следствия 5 лет, экс-чиновницу подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,4 миллиона гривен.

На следующий день Печерский районный суд Киева решил применить в отношении экс-министра здравоохранения меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Во время слушания дела защита настаивала, что у следствия отсутствуют какие-либо доказательства фактов причинения убытков Богатыревой и назвала задержание незаконным.

В феврале 2015 года Служба безопасности Украины распространила информацию о том, что Минздрав под управлением Богатыревой использовал коррупционную схему при государственных закупках лекарств и медицинских товаров на сумму, превышающую 1 миллиард 260 миллионов гривен. Предприятие, якобы выигравшее тендер, поставляло медикаменты по ценам, которые были завышены на 20-40%, что взвинтило стоимость лекарств по всей стране.

Вместе с другими чиновниками домайданных времен Богатырева исчезла из страны и была объявлена сначала во всеукраинский, а потом и в международный розыск. Однако пробыла в нем совсем немного.

В марте 2016 года стало известно, что Евросоюз принял решение о снятии экономических санкций с экс-главы Минздрава Украины. В Генпрокуратуре это решение назвали объективным, однако подчеркнули, что уголовное производство продолжают расследовать.

14 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, принять решение о закрытии производства. Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой. Возможно экс-чиновница рассчитывала именно на это решение суда, но ГПУ его уже обжаловала в апелляционной инстанции, в силу оно не вступило.

Реакция Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на возвращение в Украину Богатыревой. Супрун заявила, что ее предшественница совсем не заботилась о работе министерства, а подчиненные ее боялись.

"Первые месяцы работы в Минздраве мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами. Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин. Богатырева совершенно не заботилась о работе МЗУ, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление оборудками в министерстве были ее главной миссией", - отметила Супрун.

По мнению Супрун, возвращение Богатыревой в Украину - это серьезный сигнал.

По мнению и.о. министра, последователи и партнеры Богатыревой пытаются вернуть себе возможность влиять на Минздрав и закупки лекарств. И призывает власть не отдавать должности в министерстве соратникам Богатыревой. В частности, Супрун называет фамилии Тодурова, Голубовской, Глузмана, Донской и Пидтуркина.

Также руководительница МОЗ напомнила, что Богатырева покрывала схему по закупкам за госсредства вакцин и туберкулина у фирмы своего сына, а за годы ее председательства министерством, 2012-2014 гг., лекарства закупались с наценкой в 20-40%.

Новый министр

По данным СМИ, член команды Ульяны Супрун Олег Петренко отказался возглавить Министерство здравоохранения в новом правительстве. Три оставшихся кандидата на должность руководителя МОЗ имеют связи с Богатыревой.

В частности, среди претендентов на должность министра, по данным Украинской правды, остаются Максим Степанов, Александр Чумак и Ольга Голубовская.

Чем известна Богатырева

Вокруг Раисы Богатыревой в бытность ее на государственных постах нередко вспыхивали скандалы. Больше всего в политической тусовке обсуждали ее пластические операции.

В октябре 2013 года временная следственная комиссия Верховной Рады насчитала около сотни злоупотреблений, которые допустили в Минздраве в 2012-2013 годах.

В январе 2014 года Богатыреву обвинили в том, что она позволила применять водометы против протестующих при минусовой температуре.

В июне 2014 года – уже после отъезда Богатыревой за пределы Украины - прокуратура Обуховского района Киевской области заявила о том, что ее семья незаконно получила в пользование 0,46 гектара в районе Кончи-Заспы под Киевом.

Журналисты программы Гроші подсчитали, чем владеет семья экс-министра. Это три квартиры в Киеве, дача в Конча-Заспе, два особняка в Подгорцах и Плютах, которые оформлены на сыновей, апартаменты в Ялте.

Сама Богатырева жила на государственной даче в Конча-Заспе, которую получила вместе с должностью секретаря СНБО во времена президента Виктора Ющенко.