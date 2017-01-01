В Николаеве потушили пожар на автовокзале

На автовокзале загорелся один автомобиль, но пламя быстро перекинулось на соседнюю машину. Люди самостоятельно оттащили еще одно транспортное средство, чтобы его не охватил огонь.

Пожарные Николаева ликвидировали возгорание двух автомобилей на междугородном автовокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области в среду, 28 августа.

"28 августа в 15:34 на линию 101 от горожан начали массово поступать звонки о пожаре двух легковых автомобилей Chevrolet Aveo и Toyota Yaris, припаркованных на территории междугородного автовокзала на проспекте Богоявленском г. Николаева. К месту направлено отделение 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей и очередная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении.

После прибытия установлено, что огнем полностью охвачены транспортные средства, еще один легковой автомобиль до приезда спасателей очевидцам удалось отбуксировать на безопасное расстояние, тем самым спасая от пламени.

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Как выяснилось, изначально загорелся Chevrolet Aveo, впоследствии огонь перекинулся на Toyota Yaris. Водитель первого автомобиля при попытке тушения машины огнетушителем получил незначительные ожоги нижних конечностей, медики, прибывшие на место, оказали ему первую медицинскую помощь. В дальнейшем от госпитализации он отказался.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям в 15:39 пожар локализован и в 15:40 ликвидирован на площади 15 кв м. Его причина сейчас устанавливается.

Всего от ГСЧС работали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Дополнительно работали представители правоохранительных органов.

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