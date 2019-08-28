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Вышинский согласился на обмен – ГПУ

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Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с его согласия.
Кирилл Вышинский в зале суда
Кирилл Вышинский в зале суда

Главный редактор агентства РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter в среду, 28 августа.

Она опубликовала скан-копию соответствующего заявления, подписанном сегодня Вышинским.

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", – говорится в тексте заявления.

По словам Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

При этом она отметила, что Вышинский отказывался от возможного обмена на удерживаемых в РФ украинских граждан и в среду на выходе из зала суда также заявил о своей невиновности и что "в таких серьезных вещах своего мнения не меняют".

Фото: ГПУ 
 
Фото: ГПУ 
 

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство. Он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, уведомлять суд об изменении места проживания и работы.

В Кремле приветствовали такое решение суда в отношении Вышинского.

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в подрывной информационной деятельности и в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Генпрокуратура, фото, ГПУ, обмен пленными, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    28.08.2019, 21:50
Оценка:  0
Krotol2
Брехня на брехне.Его сегодня выпустили
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