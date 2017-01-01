На Донбассе возле пункта пропуска нашли тайник с гранатометами

Пиротехники ГСЧС в заброшенном здании под насыпью мусора выявили один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

В Донецкой области пограничники обнаружили схрон с оружием, обследуя местность в дачном массиве поселка неподалеку от КПВВ Гнутово. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 28 августа.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ Гнутово, обнаружили тайник с оружием", – говорится в сообщении.

Пиротехническая группа ГСЧС в заброшенном здании под насыпью мусора выявила и изъяла один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.

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Ранее в среду КПВВ Майорское в Донецкой области временно прекращал работу из-за обстрела сепаратистов. Враг применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Никто не пострадал.

Напомним, за сутки 27 августа сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом миномет калибра 82 мм. Один боец ВСУ получил ранение.

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