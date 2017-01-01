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Пункты пропуска на Донбассе переходят на осенний режим

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По осеннему графику будут функционировать шесть дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.
КПВВ на Донбассе сократят время работы
КПВВ на Донбассе сократят время работы
Держприкордонслужба України

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе переходят на осенний график работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в среду, 28 августа.

Отмечается, что с 1 сентября пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на режим работы с 07:00 до 18:30. По осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск – КПВВ Золотое (не осуществляет пропуск) ;
  • Горловка – Бахмут – КПВВ Майорское;
  • Донецк – Курахово – КПВВ Марьинка;
  • Донецк – Мариуполь (через Мариуполь) – КПВВ Новотроицкое;
  • Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – КПВВ Гнутово (Пищевик);
  • Станица Луганская – Счастье – Новоайдар – КПВВ Станица Луганская.

Ранее в среду КПВВ Майорское временно прекращал работу из-за обстрела сепаратистов. Враг применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Никто не пострадал.

А возле КПВВ Гнутово пограничники обнаружили схрон с оружием – гранатометами РПГ-22 и РПГ-26.

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Теги: донбасс, новости Донбасса, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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