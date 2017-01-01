Уволены руководители Нацполиции в четырех областях
Начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были уволены с должностей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером в среду, 28 августа.
"Руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об увольнении с должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа уже назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции.
Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции.
"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", – добавили в полиции.
Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей управлений Нацполиции в четырех регионах. Тогда было заявлено, что их работе есть "существенные замечания".
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