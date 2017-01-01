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В Черкасской области мужчина пытался убить двоих детей

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Злоумышленник нанес ножевое ранение приемной дочери, а родного сына бросил в колодец и скрылся.
Полиция задержала мужчину, который пытался убить своих детей
Полиция задержала мужчину, который пытался убить своих детей
ch.npu.gov.ua
 
В Черкасской области мужчина пытался убить своих малолетних детей. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба полиции области.
 
Отмечается, что в среду в Тальновское отделение полиции поступило сообщение, о том, что в одном из сел двум малолетним детям причинены телесные повреждения. На место инцидента направили группу реагирования патрульной полиции и следственно-оперативную группу.
 
По данным правоохранителей, мужчина нанес несколько ножевых ранений приемной десятилетней дочери, трехлетнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров, а сам скрылся с места происшествия.
 
На момент приезда медиков и спасателей дети были живы. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.
 
Позже на территории района полицейские задержали злоумышленника, который скрывался в кустах. С ним работают следователи.
 
Как уточнили в полиции, решается вопрос об открытии уголовного дела по части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком  от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.
 
 
Ранее правоохранители задержали женщину, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего трехлетнего сына. 

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Теги: дети, убийство, Черкасская область, нож, покушение
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Источник: korrespondent.net

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