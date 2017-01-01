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Взрыв в Дрогобыче: нашли тело третьего погибшего

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В ходе проведения поисково-спасательных работ спасены семь человек, пять из которых дети.
На месте обвала в Дрогобыче обнаружили еще одно тело
На месте обвала в Дрогобыче обнаружили еще одно тело
dsns.gov.ua
 
Под завалами обрушившегося жилого дома в Дрогобыче обнаружили еще одно тело погибшего. Об этом ночью 29 августа сообщила пресс-служба ГСЧС.
 
Отмечается, что по состоянию на 01.00 четверга под завалами обнаружены тела троих погибших.
 
При этом в ходе проведения поисково-спасательных работ спасены семь человек, пять из которых дети. Все они госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.
 
Жители поврежденного четырехэтажного дома эвакуированы, решается вопрос об их временном расселении.
 
Подчеркивается, что спасатели непрерывно (посменно) проводят поисково-спасательные работы и будут осуществлять их до окончательного выявления пропавших.
 
Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома, в результате которого погибли два человека.
 
Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.
 

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Теги: Львовская область, дом, тело, взрыв, жертвы, подъезд, обвал, погибли, Дрогобич
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Источник: korrespondent.net

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