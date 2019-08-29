Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЧП в Дрогобыче: число жертв выросло до шести

Комментариев: 1
Под завалами подъезда во Львовской области нашли еще три тела, среди которых один ребенок.
Под завалами в Дрогобыче нашли тела шести погибших
Под завалами в Дрогобыче нашли тела шести погибших
dsns.gov.ua
 
Под завалами обрушившегося жилого дома в Дрогобыче обнаружены тела еще троих погибших. Об этом ночью 29 августа, сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области в Facebook.
 
Отмечается, что по состоянию на 3.28 четверга под завалами обнаружены тела шести погибших, среди которых двое мужчин, три женщины и один мальчик.
 
Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ.
 
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 470 человек и 75 единиц техники.
 
Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о трех погибших.
 
Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.
 
Все жители поврежденного дома эвакуированы и решается вопрос об их временном расселении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, тело, жертвы, погибшие, Дрогобич, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    29.08.2019, 06:13
Оценка:  -1
Мыкола
Это просто ужасно.Люди гибнут из-за головотяпства !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь