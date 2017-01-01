Памятник Ленину в Днепропетровской области пошел с молотка

Бронзовая скульптура весом в шесть тонн была продана на аукционе как металлолом за 500 тысяч гривен.

Памятник Ленину в Желтых Водах демонтировали в 2014 году (иллюстративное фото) скриншот

В Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в городке Желтые Воды в 2014 году. Об этом в среду, 28 августа, сообщило Радио Свобода.

Отмечается, что шеститонная скульптура из литой бронзы была продана как металлолом. Ее приобрели за 500 тысяч гривен. При этом начальная стоимость памятника Ленину составляла 385 875 гривен. Участие в аукционе приняли четыре участника, при этом их данные не разглашаются.

Главный бухгалтер КП ВЖРЕО Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила, что продали скульптуру в связи с долгами предприятия в части уплаты налогов.

Скульптуру продал отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области. Отделом наложен арест на имущество данного коммунального предприятия.

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