Под руинами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших

Поисково-спасательная операция окончена. Найдены тела восьми человек, среди них - пятилетний мальчик. Под завалами дома людей больше нет.

Поисково-спасательные работы на месте завала дома в Дрогобыче Львовской по состоянию на 6:30 четверга, 29 августа, области окончены. Найдены тела восьми погибших, об этом сообщили в пресс службе ГСЧС Украины.

Среди погибших – один ребенок, его тело нашли в 03.28.

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"Обнаружены тела восьми человек, смерть которых наступила сразу после завала, из которых: 28 августа: женщину (1975 г.р.) - 5:20; мужчину (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа: мужчину (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00.

Спасатели отмечают, что под завалами людей больше нет. Работы по разбору руин продолжаются. Было загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие. Все жители поврежденного дома эвакуированы и решается вопрос об их временном расселении. В городе объявили траур по погибшим.

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